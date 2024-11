Metaller sind in Bayern wieder zu Warnstreiks aufgerufen

München: In Bayern sollen Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie ihre Arbeit heute früher als üblich beenden. Die IG Metall hat unter anderem bei BMW in Dingolfing, bei Fendt, Bosch und Liebherr Aerospace dazu aufgerufen, Schichten vorzeitig zu beenden. Insgesamt sollen in 36 Betrieben Warnstreiks stattfinden. Die Sondierungsgespräche laufen derweil den Beteiligten zufolge sachlich, aber zäh. Die Tarifbezirke Bayern und Küste wollen am Montag gemeinsam versuchen, einen Pilotabschluss für die bundesweit 3,9 Millionen Beschäftigten der Branche zu erreichen.

