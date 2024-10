Metaller beginnen erste Warnstreikwelle

Ingolstadt: Inmitten der Krise, die auch die Metall- und Elektroindustrie erfasst hat, hat die IG Metall Warnstreiks begonnen. Demonstriert wird in allen Regionen, darunter auch in einem Volkswagen-Werk. IG Metall-Chefin Benner erklärte, die VW-Mitarbeiter wollten nicht für schwierige Rahmenbedingungen und Management-Fehler zahlen. Die Gewerkschafterin fordert eine Kurskorrektur hin zu finanzierbaren E-Autos, günstigem Ladestrom und mehr Batterienforschung. Im laufenden Tarifkonflikt fordert die IG Metall sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, die Arbeitgeber haben 3,6 Prozent mehr in zwei Stufen über 27 Monate angeboten. Sie kritisieren die Streiks als „nicht hilfreich“.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 11:00 Uhr