Meta sperrt seine Plattformen für russische Staatsmedien

San Francisco: Der Facebook-Mutterkonzern Meta hat der Verbreitung russischer Staatspropaganda einen Riegel vorgeschoben. Wie Meta mitteilte, werden der TV-Sender RT und andere damit verbundene Organisationen weltweit von den Plattformen des Unternehmens verbannt. Dazu gehören neben Facebook auch Instagram, WhatsApp und Threads. Meta will damit gegen Desinformation und russische Propaganda vorgehen - gerade im Endspurt des Präsidentschafts-Wahlkampfes in den USA. In der EU ist RT wegen Desinformationskampagnen im Zuge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bereits gesperrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 09:00 Uhr