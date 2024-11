Messerverbot gilt seit heute an acht bayerischen Bahnhöfen

München: An acht bayerischen Bahnhöfen gilt seit heute ein generelles Messerverbot. Betroffen sind die Hauptbahnhöfe München, Aschaffenburg, Augsburg, Nürnberg, Regensburg und Würzburg - außerdem die Münchner S-Bahn-Haltestellen Marienplatz und Karlsplatz/Stachus. Die Bundespolizei betont, dass sich das Verbot auch auf Taschen- oder Brotzeitmesser bezieht. Allerdings sei man nicht lebensfremd, so ein Sprecher: Wer mit der Familie eine lange Zugfahrt antrete, könne natürlich ein Brotzeitmesser mitnehmen. Aber wer den Zug verlässt, muss es beispielsweise unten im Rucksack verstauen - also nicht griffbereit. Das gelte auch für Handwerker und Köche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2024 14:00 Uhr