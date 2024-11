Messerstecher tötet in China mindestens acht Menschen

Wuxi: In Osten Chinas hat ein Mann bei einem Messerangriff mindestens acht Menschen getötet und weitere 17 Personen verletzt. Laut Angaben des örtlichen Sicherheitsbüros ereignete sich der Angriff in einer Berufsschule in der Stadt Wuxi. Der mutmaßliche Täter sei ein ehemaliger Absolvent Schule. Er habe wegen eines nicht bestandenen Prüfungsdiploms mutmaßlich aus Rache gehandelt, so die Behörden. Der 21-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen und sei geständig.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2024 04:00 Uhr