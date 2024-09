Merz wird Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im Herbst 2025

Berlin: CDU-Chef Merz führt die Union in die Bundestagswahl 2025. Der 68-jährige soll bei der Wahl als gemeinsamer Kanzlerkandidat der Unionsparteien antreten - mit ausdrücklicher Unterstützung von CSU-Chef Söder. Die beiden Parteivorsitzenden verkündeten die Personalentscheidung bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. Als gemeinsames Ziel gaben sie die Rückkehr an die Regierungsspitze an. Merz dankte Söder für die Unterstützung: Die Union könne damit geschlossen in den Bundestagswahlkampf gegen die Ampel-Koalition gehen. In den Unionsparteien wurde die Entscheidung durchgehend positiv aufgenommen. Auch Bundeskanzler Scholz begrüßte die Personalentscheidung bei der Union. Während eines Besuch in Kasachstan sagte er, es sei ihm recht, wenn Merz der Kanzlerkandidat der Union ist.

