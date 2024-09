Merz wird bei Bundestagswahl 2025 für Union kandidieren

Berlin: CDU-Chef Merz wird bei der Bundestagswahl in einem Jahr für die Union ins Rennen gehen. Das hat der 68-Jährige auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem CSU-Vorsitzenden Söder bekanntgegeben. Zuvor war lange Zeit auch über eine Kandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten spekuliert worden. In jüngsten Umfragen wurde Söder zudem beständig mehr Zustimmung der Wähler bescheinigt. Der CSU-Chef erklärte nun aber, es sei das natürliche Recht der größeren Schwesterpartei, den Kanzlerkandidaten zu stellen. Dabei betonte Söder ausdrücklich, Merz im Wahlkampf unterstützen zu wollen. CDU und CSU seien sich einig in dem Ziel, die Ampel-Koalition im Bund abzulösen. Merz bedankte sich bei Söder für die gute Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Er sprach von einer gemeinsamen Entscheidung. Man gehe nun mit großer Zuversicht in den Bundestagswahlkampf. Auch andere CDU-Landesverbände erklärten bereits, Merz beistehen zu wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2024 13:45 Uhr