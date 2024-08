Merz will über Gespräch mit Scholz zu Migrationspolitik infomieren

Berlin: Unionsfraktionschef Merz will nach dem Gespräch mit Kanzler Scholz am Nachmittag die Öffentlichkeit darüber informieren. Beide hatten sich am Vormittag gut eine Stunde über die Migrationspolitik ausgetauscht. Das Treffen war schon länger geplant. Thema war aber auch der Messerangriff von Solingen. Dem Vernehmen nach will Merz über Konsequenzen aus der Attacke informieren. Merz verlangt von Scholz einen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Auch CDU-Generalsekretär Linnemann hatte den Kanzler zu einem Strategiewechsel aufgerufen. Die Dublin-Regeln müssten wieder eingehalten werden, so Linnemann im Deutschlandfunk. Die Dublin-Verordnung besagt, dass der erstaufnehmende Staat den Antrag eines Asylbewerbers prüfen und diesen bis zu einer Entscheidung versorgen muss.

