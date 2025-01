Merz will "faktisches Einreiseverbot" für Illegale verhängen

Berlin: Mit deutlichen Worten hat CDU-Chef Merz Konsequenzen aus der Bluttat in Aschaffenburg angekündigt. Er sagte, dass ausreisepflichtige Personen unter ihm als Bundeskanzler nicht mehr auf freien Fuß gesetzt werden. Er werde dafür sorgen, dass künftig dauerhaft an allen deutschen Grenzen wieder kontrolliert werde. erz fügte hinzu, europäische Regeln wie das Schengenabkommen oder das Dublin-Verfahren hätten sich als dysfunktional erwiesen. Er kündigte zudem an, seine Partei werde sich dafür stark machen, dass künftig auch die Bundespolizei Haftbefehle beantragen darf. Der Mann, der gestern zwei Menschen erstochen und drei weitere Personen verletzt hat, ist ein 28-jähriger Afghane, der bereits mehrmals durch Gewalttaten auffällig wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2025 12:00 Uhr