Merz und Söder treffen sich zum Weißwurstfrühstück

Brilon: Unions-Kanzlerkandidat Merz empfängt CSU-Chef Söder heute in seiner sauerländischen Heimat zu einem Weißwurstfrühstück. Danach, gegen 11 Uhr, will zunächst Söder eine Rede halten, eine Stunde später will sich dann Merz äußern. Das Treffen in Brilon erinnert entfernt an das Wolfratshauser Frühstück von 2002. Damals hatte die CDU-Vorsitzende Merkel CSU-Chef Stoiber in dessen Haus die Kanzlerkandidatur der Union überlassen. Söder und Merz haben diese Frage bereits im September zugunsten des CDU-Vorsitzenden entschieden. - Ein Bündnis politisch interessierter Menschen will heute auf dem Briloner Marktplatz eine Demonstration unter dem Motto "Vielfalt statt Weißwurst" - gegen menschenfeindliche und rückständige Politik abhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 01:00 Uhr