Merz und Söder fordern Verlängerung der Grenzkontrollen

Berlin: CDU und CSU fordern die Bundesregierung auf, die Kontrollen an den deutschen Grenzen fortzusetzen. CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder, sagten der "Bild"-Zeitung: Die Kontrollen hätten maßgeblich zur Sicherheit der Fußball EM beigetragen und müssten fortgeführt werden, sonst verschlechtere sich die Sicherheitslage massiv. Skeptisch äußern sich die Grünen. Bundestagsfraktionsvize von Notz sagte, auf lange Sicht seien stationäre Grenzkontrollen personell nicht zu leisten und widersprächen der Freizügigkeit in der EU. Durch die vorübergehenden Kontrollen seit Anfang Juni wurden laut Bundesinnenministerium mehr 8.300 illegale Einreisen registriert und zum Teil verhindert, sowie mehr als 1.100 Haftbefehle vollstreckt. Die Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen sollen in drei Tagen auslaufen.

