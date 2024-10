Merz spricht bei CSU-Parteitag in Augsburg

Augsburg: Beim CSU-Parteitag hält Kanzlerkandidat Merz am Morgen eine Rede. CSU-Chef Söder hatte ihm gestern die volle Unterstützung der Christsozialen zugesichert. Zugleich warnte Söder in seiner Grundsatzrede erneut vor einem Bündnis mit den Grünen. Schwarz-Grün sei ein toter Gaul, so Söder. Die Grünen stünden für den wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands, Bundeswirtschaftsminister Habeck sei das Gesicht der Rezession. Widerspruch in der Koalitionsfrage kommt vom früheren Kanzlerkandidaten der Union, Laschet. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Laschet, eine Ablehnung der Grünen und des BSW bedeute eine Vorfestlegung auf die SPD als Koalitionspartner. Dies halte er nicht für klug, so Laschet. Im Übrigen verwies Laschet auf die erfolgreichen schwarz-grünen Bündnisse in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein.

