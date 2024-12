Merz sieht Übereinstimmungen mit den Grünen in der Außenpolitik

Berlin: Unionskanzlerkandidat Merz sieht in der Außen- und Sicherheitspolitik Schnittmengen mit den Grünen. Im Bild-Interview sagt der CDU-Chef, in diesem Bereich gebe es mehr Übereinstimmungen mit den Grünen als mit der SPD. In der Wirtschaftspolitik aber lägen Schwarz und Grün weit auseinander. Zustimmung in diesem Punkt kommt von CSU-Chef Söder. Im Deutschlandfunk sagte der Ministerpräsident, die Grünen seien Auto-Hasser. Wirtschafsminister Habeck habe über Nacht die Förderung für Elektroautos gestrichen, viele Interessenten hätten daraufhin ihr Kaufinteresse zurückgezogen. Auch bei den Lademöglichkeiten und beim Strompreis gebe es viel zu wenig Impulse durch die Bundesregierung.

