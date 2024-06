Merz sieht Koalition mit Grünen im kommenden Jahr skeptisch

Berlin: CDU-Chef Merz sieht eine Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr weiter kritisch. Im ARD-"Interview der Woche" sagte er, zwar gebe es in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen schwarz-grüne Koalitionen, die gut und geräuschlos miteinander arbeiteten. Auf Bundesebene werde es mit den Grünen aber zunehmend schwierig. Vor allem in der Wirtschafts-, der Energie- und der Klimapolitik würden die Meinungsunterschiede immer größer, so Merz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2024 06:00 Uhr