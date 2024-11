Merz sieht große wirtschaftpolitische Schnittmengen mit Lindner

Berlin: Während FDP-Chef Lindner für sein wirtschaftspolitisches Grundsatzpapier weiter von seinen Koalitionspartnern kritisiert wird, bekommt er Lob vom CDU-Vorsitzenden Merz. In seinem Newsletter schreibt der Kanzlerkandidat der Union, Lindners Vorschläge gingen in die richtige Richtung. Sie seien darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. SPD-Chef Klingbeil hingegen sagte, einige Punkte in Lindners Papier seien bekannte FDP-Positionen, die mit den Sozialdemokraten nicht zu machen seien. Außerdem missfällt Klingbeil die durch das Papier verstärkte Diskussion über ein Ende der Ampel-Koalition. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte der SPD-Chef, viele Menschen im Land hätten Angst um ihren Arbeitsplatz. Sie wollten eine Regierung sehen, die sich nicht jeden Tag um sich selbst drehe, sondern Arbeitsplätze rette.

