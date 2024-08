Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD erneut aus

Berlin: CDU-Chef Merz hat mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg eine Zusammenarbeit mit der AfD erneut ausgeschlossen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Merz, das würde die CDU umbringen. Das Ziel der AfD sei auch die Zerstörung der Christdemokraten. Deshalb dürfe man dieser Partei nicht noch die Hand reichen. Die klare Mehrheit der CDU-Mitglieder sei gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD, so Merz, ein kleiner Teil sei dafür. Man werde also weiter erklären müssen, dass es Grenzen dessen gibt, was man in seiner Partei konservativ nenne. Diese Grenzen seien überschritten, wenn es rechtsextrem, rechtsradikal, antidemokratisch, antisemitisch und ausländerfeindlich wird, so der CDU-Chef.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.08.2024 03:00 Uhr