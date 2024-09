Merz schließt Koalition mit den Grünen derzeit aus

Berlin: Der designierte Kanzlerkandidat der Union, Merz, schließt eine Koalition mit den Grünen nach der Bundestagswahl zwar nicht grundsätzlich aus. Einschränkend fügte er am Abend in "Farbe bekennen" im Ersten aber hinzu, derzeit löse keine andere Partei in der Unionsanhängerschaft eine so starke Ablehnung aus wie die Grünen. Sollte sich die Lage in den nächsten zwölf Monaten anders entwickeln, könne man aber schauen. Es liege an den Grünen sich zu verändern, so Merz. Eine Koalition mit der AfD schloss Merz kategorisch aus. Zur Begründung nannte er fremdenfeindliche, antisemitische und nationalistische Grundtöne. - Merz betonte, die gestrige Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur sei seit langem so mit CSU-Chef Söder verabredet gewesen. CSU-Fraktionschef Holetschek sagte im BR, Merz habe als Partei- und Fraktionsvorsitzender seine Befähigung für das Amt bewiesen. Er habe die Partei geeint.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2024 09:45 Uhr