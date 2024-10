Merz schlägt Ukraine-Kontaktgruppe vor

Berlin: Unions-Kanzlerkandidat Merz hat eine sogenannte Kontaktgruppe mit Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Polen vorgeschlagen, die Ideen zur europäischen Nachkriegsordnung nach dem Ukraine-Konflikt erarbeiten soll. In einer Rundmail schrieb Merz, dabei seien zwei Bedingungen unverzichtbar: Zum einen dürften Vorschläge für einen Friedensplan niemals von Deutschland allein unterbreitet werden, sondern immer nur in enger Abstimmung mit eben diesen europäischen Partnern. Zum Zweiten dürfe in den ost- und mitteleuropäischen Staaten, insbesondere in der Ukraine, zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entstehen, es werde über ihre Köpfe hinweg die politische Landkarte Europas neu gezeichnet. Merz betonte weiter, dass die vier genannten Länder neben den USA genügend Potenzial hätten, um Einfluss auf die politische Ordnung Europas nach dem Ukraine-Krieg zu nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2024 15:00 Uhr