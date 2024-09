Merz rechnet mit baldiger Entscheidung in K-Frage der Union

Berlin: Mit welchem Kanzlerkandidaten die Union bei der Bundestagswahl in einem Jahr antritt, wollen CDU und CSU bald entscheiden. Das hat der Chef der Christdemokraten, Merz, am Abend in einem ZDF-Interview angekündigt. Er werde zusammen mit CSU-Chef Söder einen Vorschlag machen, über den die Vorstände der beiden Parteien dann beraten würden. Merz verwies in diesem Zusammenhang an den vereinbarten Fahrplan, an den man sich halten werde. Neben Merz und Söder gilt auch der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wüst, als Kandidat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 21:00 Uhr