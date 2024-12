Merz plädiert für Aufhebung der Reichweiten-Beschränkung für Waffen in der Ukraine

Kiew: CDU-Chef Merz plädiert dafür, die Reichweiten-Beschränkung deutscher Waffen in der Ukraine aufzuheben. So hätte die Ukraine die Möglichkeit, sich gegen die militärischen Angriffe aus Russland zu verteidigen, sagte Merz in den ARD-Tagesthemen. Außerdem wiederholte er seine Forderung für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern. Dafür gäbe es schon heute eine Mehrheit im Bundestag, so Merz. Der Kanzlerkandidat der Union war gestern in die Ukraine gereist und hatte sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj getroffen. Heute reist Merz weiter nach Polen. Dort ist ein Gespräch mit Ministerpräsident Tusk geplant, in dem es auch um die weitere Unterstützung der Ukraine gehen dürfte. Hintergrund ist die Sorge, inwieweit US-Präsident Trump nach seinem Amtsantritt im Januar die Militärhilfe fortsetzt.

