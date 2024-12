Merz plädiert für Aufhebung der Reichweiten-Beschränkung für Waffen in der Ukraine

Kiew: Der Kanzlerkandidat der Union, Merz, plädiert dafür, die Reichweiten-Beschränkung deutscher Waffen in der Ukraine aufzuheben. So hätte Kiew wirklich die Möglichkeit, sich gegen Angriffe aus Russland zu verteidigen, sagte er in den ARD-Tagesthemen. Merz war überraschend nach Kiew gereist. Er zeigte sich erneut offen dafür, dem Land deutsche Taurus-Marschflugkörper zur Verfügung zu stellen. Heute reist Merz nach Polen weiter. Auch dort dürfte die Unterstützung der Ukraine Thema sein.

