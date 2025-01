Merz kündigt Migrationsanträge im Bundestag an

Aschaffenburg: Politiker vieler Parteien machen den tödlichen Messerangriff in Aschaffenburg zum Wahlkampf-Thema und fordern eine strengere Asylpolitik. Die Union will in der kommenden Woche im Bundestag Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik einbringen - und in Kauf nehmen, dass es Mehrheiten mit der AfD geben könnte. Unionsfraktionschef Merz betonte, man werde Anträge vorlegen, die ausschließlich der Überzeugung von CDU und CSU entsprechen. Und wörtlich fügte er hinzu: "Wir werden sie einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt." - Die AfD will heute Nachmittag in Aschaffenburg der Opfer der Messerattacke von vor zwei Tagen gedenken. Der rechtsextreme Thüringer AfD-Politiker Höcke will ebenfalls in den Park Schöntal kommen. Morgen ist eine Gedenkveranstaltung geplant, die sich gegen eine politische Instrumentalisierung der Tat wendet.

