Merz fordert nach Anschlag Wende in der Migrationspolitik

Berlin: CDU-Chef Merz hat die Bundesregierung eindringlich dazu aufgefordert, Konsequenzen aus dem jüngsten Anschlag in Solingen zu ziehen. In einem ARD-Brennpunkt sagte er am Abend, wenn die Tat in Solingen nicht zum Wendepunkt für die Migrationspolitik der Ampelkoalition werde, wisse er nicht, was noch alles passieren solle. Ausdrücklich bot er die Unterstützung der Union an, wenn es darum gehe, Gesetze zu ändern. Laut Merz muss Schluss sein mit einer naiven Einwanderungspolitik. Nach seiner Überzeugung sollten zum Beispiel keine Flüchtlinge mehr aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland kommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 22:00 Uhr