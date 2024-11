Merz fordert fordert Vertrauensfrage am Mittwoch

Berlin: CDU-Chef Merz hat Bundeskanzler Scholz noch einmal dazu aufgerufen, nach dem Aus der Ampel-Koalition schneller den Weg für Neuwahlen freizumachen. Dem "Stern" sagte er, eine gute Gelegenheit dafür sei die Regierungserklärung von Scholz am Mittwoch. Auch die Grünen haben sich offen für einen früheren Neuwahltermin gezeigt. Der scheidende Parteivorsitzende Nouripour sagte der "Bild am Sonntag", die Partei habe ihre Arbeit gemacht, sie sei auf alles vorbereitet. Scholz hatte angekündigt, die Vertrauensfrage am 15. Januar zu stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2024 05:00 Uhr