Merz erwägt Container-Haftplätze für ausreisepflichtige Migranten

Berlin: CDU-Chef Merz hat seinen Kurs in der Migrationspolitik bekräftigt. Bei einer Pressekonferenz in Berlin kündigte er zwei Anträge dazu für übermorgen an, wenn der Bundestag wieder zusammentritt. Bisher hat die Union nach Merz' Worten keine Reaktion von den früheren Ampel-Koalitionären bekommen. Merz verlangte, notfalls Container-Unterkünfte zu errichten, um ausreisepflichtige Migranten in Abschiebehaft nehmen zu können. Die FDP-Spitze Merz Forderung nach einer Verschärfung der Migrationspolitik. Der Geist des Antrags entspreche dem, was die FDP sich unter einer neuen Realpolitik in der Migration verstehen, nämlich mehr Kontrolle und Ordnung, sagte der designierte FDP-Generalsekretär Buschmann.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 27.01.2025 13:00 Uhr