Merz betont Distanz zu Wagenknecht

Berlin: CDU-Chef Merz hat sich ablehnend geäußert was eine Zusammenarbeit seiner Partei mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht BSW angeht. Merz sagte am Abend im "Brennpunkt" im Ersten, man habe immer gesagt, dass man mit rechtsextremen und linksextremen Parteien nicht zusammenarbeite. Für Sahra Wagenknecht gelte beides. Sie sei in einigen Punkten rechtsextrem, in anderen wiederum linksextrem, so Merz. Das BSW hatte bei der Europawahl aus dem Stand gut sechs Prozent der Stimmen geholt und tritt im September bei mehreren Landtagswahlen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 04:00 Uhr