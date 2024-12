Merkel muss im Afghanistan-Untersuchhungsausschuss aussagen

Berlin: Im Bundestag hat vor Kurzem die öffentliche Sitzung des Afghanistan-Untersuchungsausschusses begonnen. In etwa drei Stunden wird dort die Ex-Kanzlerin Merkel als Zeugin vernommen. Der Ausschuss soll klären, unter welchen Umständen im Jahr 2021 der überstürzte Abzug der Bundeswehr und die folgende Evakuierungsmission abgelaufen sind. Es geht vor allem um die Frage, ob damals afghanische Mitarbeiter, sogenannte Ortskräfte, durch falsche Einschätzung der Sicherheitslage in Gefahr gerieten. Während des Truppenabzugs, der in die Amtszeit von Ex-Kanzlerin Merkel fiel, mussten viele afghanische Mitarbeiter der Bundeswehr, der Polizei und verschiedener Entwicklungsorganisationen zurückbleiben. Viele befinden sich bis heute in Afghanistan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.12.2024 12:15 Uhr