Mercosur-Abkommen ist laut Habeck deutlich nachhaltiger geworden

Brüssel: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat sich für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten ausgesprochen. Er sagte, es sei im eigenen Interesse Europas, weitere Handelsabkommen abzuschließen. Das Mercosur-Abkommen sei quasi fertig und in den letzten Monaten und Jahren noch mal deutlich nachhaltiger und besser geworden, so Habeck in Brüssel. Die EU verhandelt seit fast 25 Jahren mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay über das Handelsabkommen. Kritiker befürchten, dass mit dem Abkommen kleine und mittlere Unternehmen in Südamerika verschwinden, weil dadurch Zölle wegfallen und mehr dorthin importiert wird. Damit könnten Arbeitslosigkeit, Hunger und Armut steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2024 15:00 Uhr