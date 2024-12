Menschenrechtsgruppen kritisieren WM-Vergabe nach Saudi-Arabien

Zürich: Menschenrechtsgruppen kritisieren die Vergabe der Fußball-WM 2034 an Saudi-Arabien scharf. Aus Sicht von Amnesty International zeigt die FIFA damit, dass ihr Einsatz für Menschenrechte eine Farce ist. Human Rights Watch sprach von einer brandgefährlichen Entscheidung. 2030 wird das Turnier in Spanien, Portugal und Marokko ausgetragen, auch in Uruguay, Argentinien und Paraguay gibt es jeweils ein Spiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2024 22:00 Uhr