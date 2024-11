Menschen in spanischem Hochwassergebiet bereiten Königspaar wütenden Empfang

Valencia: Fünf Tage nach den zerstörerischen Überschwemmungen in Spanien informiert sich das Königspaar seit dem frühen Nachmittag über die Lage im Katastrophengebiet. Beide ließen sich direkt nach ihrer Ankunft von Rettungsteams unterrichten. Sie waren zusammen mit Regierungschef Sánchez und Regionalpräsident Mazón in das besonders betroffene Paiporta westlich der Mittelmetropole Valencia gereist. Die Bewohner dort reagierten wütend auf den Besuch. Sie schrien und bewarfen das Königspaar mit Schlamm und Gegenständen. Das Sicherheitspersonal musste sie abschotten. Die Menschen werfen ihnen vor, zu wenig Hilfe organisiert zu haben. Erst gestern hatte Sanchez angekündigt, 10.000 Soldaten und Polizisten zusätzlich in die Region zu schicken. Am Dienstag ereignete sich im Osten und Süden Spaniens die schlimmste Flutkatastrophe seit Jahrzehnten. 217 Menschen wurden bereits tot geborgen. Etwa 2000 Menschen werden noch vermisst.

