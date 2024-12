Menschen in Georgien demonstrieren erneut gegen die Regierung

Tiflis: In Georgien sind am Abend erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Regierung zu protestieren. Die Demonstranten versammelten sich den siebten Tag in Folge vor dem Parlament in der Hauptstadt Tiflis. Viele von ihnen hatten die Flaggen Georgiens und der EU dabei. Zuvor hatte die Polizei einen Oppositionspolitiker festgenommen. Seine Anhänger werfen der Polizei vor, den Politiker geschlagen zu haben. Die massiven Proteste in dem Kaukasusstaat richten sich insbesondere gegen den von der Regierung angekündigten Aufschub der EU-Beitrittsverhandlungen des Landes bis 2028.

