Menschen in Deutschland sind laut DIW-Studie zufriedener

Berlin: In Deutschland sind die Menschen offenbar zufriedener mit ihrer Lebenssituation als noch vor 20 Jahren. Das geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin hervor. Demnach verbesserte sich die allgemeine Lebenszufriedenheit auf einer Skala von 1 bis 10 - und zwar von 6,7 auf 7,4. Die jüngsten Daten stammen aus dem Jahr 2021. Vor allem mit ihrem Einkommen waren die Menschen demnach zufriedener. Was die eigene Gesundheit angeht, blieben die Werte insgesamt stabil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2024 18:00 Uhr