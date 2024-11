Menschen in Deutschland konsumieren täglich 23 Gramm Zucker über Getränke

Berlin: Deutschland belegt einen Spitzenplatz im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern, wenn es um den Zuckerkonsum durch Erfrischungsgetränke geht. Laut der Verbraucherorganisation Foodwatch kommt im Schnitt jede Person am Tag auf 23 Gramm Zucker - das entspricht fast acht Stücken Würfelzucker. Auf das Jahr gerechnet konsumieren die Bürgerinnen und Bürger hierzulande demnach fast 8-einhalb Kilogramm Zucker durch Getränke. Im Vergleich: Über Süßigkeiten sind es 7,9 Kilo. Am besten schnitten die Menschen in Italien und Portugal ab. Foodwatch forderte angesichts der Ergebnisse erneut die Einführung einer Steuer auf gezuckerte Getränke.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2024 10:00 Uhr