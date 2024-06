Menschen in Baden-Württemberg von Hochwasser eingeschlossen.

Stuttgart: Neue Unwetter haben auch die Lage in einigen Orten in Baden-Württemberg wieder verschärft. Im Rems-Murr-Kreis sind Bewohner der Gemeinde Rudersberg vom Hochwasser in ihren Häusern eingeschlossen. Wegen überfluteter Straßen kommen auch Einsatzfahrzeuge nicht in den Ort. Im Ostalbkreis sollen vier Gemeinden evakuiert werden. In Ebersbach bei Stuttgart durchbrachen Wassermassen eine Lärmschutzwand und überschwemmten eine Bundesstraße. - Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, fordert in Sachen Hochwasserschutz ein Umdenken. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, es brauche vor allem mehr Eigenverantwortung und die Bereitschaft der Gesellschaft, das Problem gemeinsam anzugehen. Als Beispiele nannte Brandl, Grundstücke für den Hochwasserschutz abzugeben oder auf das Bauen in Überschwemmungsbereichen zu verzichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2024 07:00 Uhr