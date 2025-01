Menschen in Aschaffenburg bekunden ihre Trauer

Den ganzen Tag über haben Menschen in Aschaffenburg in der Nähe des Tatorts Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Seine Stadt stehe unter Schock, sagte Bürgermeister Herzing. Gleichzeitig warnte er trotz aller Wut und Trauer vor Hass und Hetze, sowie einer Spirale der Gewalt. Am Abend findet in der Pauluskirche ein ökumenischer Gedenkgottesdienst statt. Seelsorger der Kirchengemeinden stehen heute und morgen für alle zu Gesprächen bereit, hieß es von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 23.01.2025 17:00 Uhr