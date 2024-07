Memminger Polizei vermutet Gasaustritt als Ursache für Hausexplosion

Memmingen: Nach der Explosion eines Reiheneckhauses geht die Polizei von einem Gasaustritt als Ursache aus. Wie die Behörden mitteilten, laufen in der Siedlung derzeit Aufräumarbeiten. Die umliegenden Häuser sind evakuiert, rund 15 Personen sind in einer Notunterkunft der Stadt Memmingen untergebracht. Am Abend war in einem stark beschädfigten Nachbarhaus ein 17-Jähriger tot geborgen worden. Der 68-jährige Bewohner des explodierten Hauses war zum Unglückszeitpunkt nicht vor Ort.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2024 12:30 Uhr