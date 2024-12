Meloni hält an italienischen Flüchtlingslagern in Albanien fest

Rom: Italiens rechte Regierung von Ministerpräsidentin Meloni will trotz mehrerer juristischer Niederlagen an den umstrittenen Aufnahmezentren für Geflüchtete in Albanien festhalten. Man wolle weiter an sogenannten innovativen Lösungen für das Migrationsphänomen arbeiten, hieß es nach einem Treffen von Meloni und einigen Ministern. Italien hatte im Herbst mehrfach versucht, Migranten, die im Mittelmeer aufgegriffen wurden, nach Albanien zu überstellen. Gerichte haben das Vorgehen aber immer wieder untersagt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2024 03:00 Uhr