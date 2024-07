Mehrjährige Haftstrafen im Prozess um Neonazi-Kampfsportgruppe

Jena: In Thüringen sorgt ein weiteres Urteil gegen die rechte Szene für Schlagzeilen. Das Oberlandesgericht in Jena verhängte Haftstrafen gegen vier Mitglieder der Eisenacher Neonazi-Kampfsportgruppe "Knockout 51". Diese reichen von mehr als zwei Jahren bis zu knapp vier Jahren. Die Angeklagten wurden unter anderem wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffenrecht schuldig gesprochen. Die Bundesanwaltschaft verwies in ihrem Plädoyer darauf, dass die Gruppe unter dem Deckmantel des gemeinsamen Kampfsporttrainings junge Männer gezielt für Anschläge auf Polizisten und Angehörige der linken Szene ausgebildet habe. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass die Angeklagten die Anwendung tödlicher Gewalt nur für den Verteidigungsfall trainierten. Deshalb sah es von höheren Strafen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2024 19:00 Uhr