Mehrheit will abschlagsfrei in Rente gehen können

Berlin: Eine große Mehrheit der Erwerbstätigen will weiter nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen können. Das sagten acht von zehn Beschäftigten in einer Umfrage, die vom Sozialverband VdK in Auftrag gegeben wurde. Nur rund 9 Prozent lehnten die abschlagsfreie Rente eher oder komplett ab. VdK-Präsidentin Bentele sagte, der Konsens für die Beibehaltung sei über alle politischen Lager und alle Generationen hinweg überwältigend groß. Alle Erwerbstätigen, die vor 1952 geboren sind, können nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen. Für spätere Geburtsjahre gelten andere Grenzen.

