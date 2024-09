Mehrheit ist für Wende in der Asylpolitik

Berlin: Eine große Mehrheit in der Bevölkerung hält offenbar eine Begrenzung der Migration nach Deutschland für notwendig. Laut ARD-Deutschlandtrend sind drei von vier Befragten für eine grundsätzlich andere Asyl- und Flüchtlingspolitik. Demnach sind die Themen Zuwanderung und Flucht in der Problemwahrnehmung der Deutschen weiter gestiegen. Jeder Zweite nannte das als eine der beiden wichtigsten politischen Herausforderungen. Dahinter folgt das Thema Wirtschaft. Die größte Zustimmung für gravierende Änderungen in der Flüchtlingspolitik gibt es unter Anhängern der AfD, des BSW und der Union. Insgesamt befürworteten 73 Prozent der Befragten die Einführung dauerhafter Kontrollen an den Grenzen. Mehr als 80 Prozent halten einen Ausbau von Prävention und Aufklärung über radikalen Islamismus an Schulen und in Flüchtlingseinrichtungen für nützlich.

