Mehrere Verletzte bei Rocker-Streit in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld: Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Rockergruppen sind am Abend in Unterfranken mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben gerieten an einer Tankstelle in Marktheidenfeld bei Würzburg rund 40 Leute in Streit. Dabei wurden fünf von ihnen zum Teil schwer verletzt - sie trugen etwa Stichwunden davon. Ein Schwerverletzter wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Alle Tatverdächtigen hatten beim Eintreffen der Polizei zunächst flüchten können. Inzwischen haben die Beamten aber mehrere Motorradrocker festgenommen. Die Männer sollen heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Ihnen wird versuchter Totschlag und schwerer Landfriedensbruch vorgeworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2024 10:00 Uhr