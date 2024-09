Mehrere Verletzte bei Dacheinsturz auf Veranstaltungsschiff in Berlin-Mitte

Berlin: Bei einem Unglück auf einem Partyboot in Berlin-Mitte sind neun Menschen verletzt worden. Vier davon seien schwer verwundet, teilte die Feuerwehr mit. Fünf Gäste hätten bei dem Vorfall auf der Spree leichte Verletzungen davongetragen. Nach ersten Erkenntnissen war das Dach des Veranstaltungsboots eingestürzt. Warum es zusammenbrach, ist bislang unklar. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot in Berlin-Mitte im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor Ort. Insgesamt sollen sich rund 120 Menschen an Bord befunden haben.

