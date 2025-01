Mehrere Unfälle wegen winterlicher Verhältnisse in Bayern

Velburg: In Bayern hat es am Abend aufgrund des winterlichen Wetters mehrere Verkehrsunfälle gegeben. Im oberpfälzischen Velburg wurden vier Menschen verletzt, als zwei Pkw von der schneebedeckten Fahrbahn abkamen. Im Landkreis Rosenheim rammte ein Intercity-Zug ein Auto, das wegen Glätte in das Gleisbett gerutscht war. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Strecke zwischen München und Salzburg ist bis auf Weiteres gesperrt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2025 01:00 Uhr