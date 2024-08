Mehrere Orte in Griechenland wegen Waldbränden evakuiert

Athen: Wegen schwerer Waldbrände haben die griechischen Behörden im Umland der Hauptstadt Evakuierungen von mehreren Städten angeordnet. Betroffen ist auch die historische Stadt Marathon. Die Menschen sind aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und in sichere Gebiete zu fliehen. Auch wenn die Brände Athen selbst noch nicht erreicht haben, sind die Auswirkungen in der Stadt zu spüren. Gestern verdunkelte sich der Himmel und der Geruch von Rauch und Ruß zog durch die Straßen. Auch in anderen Regionen im Land, etwa im Großraum Thessaloniki, wüten teils heftige Feuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2024 08:00 Uhr