Mehrere Millionen Menschen nutzen Tag des offenen Denkmals

Berlin: Mehrere Millionen Besucher haben nach Veranstalterangaben heute den Tag des offenen Denkmals genutzt. Rund 6.000 besondere Orte in ganz Deutschland waren geöffnet. Das teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit. In Bayern zählten zu den offenen Denkmälern das Bauarchiv im ehemaligen Kloster Thierhaupten, der neu entdeckte Grundriss einer einstigen Kirche auf der Fraueninsel im Chiemsee und die königliche Villa in Regensburg

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 20:00 Uhr