Mehrere Menschen sterben bei Angriffen in Nahost

Tel Aviv: Im Nahen Osten gehen die gegenseitigen Angriffe weiter. Wie das israelische Militär am Abend mitteilte, sind bei einem Drohnenangriff im Norden des Landes vier Soldaten getötet und sieben schwer verletzt worden. Die libanesische Hisbollah-Miliz gab an, ein - so wörtlich - "Geschwader an Drohnen" als Reaktion auf israelische Angriffe in Richtung eines Ausbildungslagers südlich von Haifa geschickt zu haben. Bei israelischen Luftschlägen auf Dörfer im Libanon wiederum sollen gestern mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen sein. UN-Generalsekretär Guterres bekräftigte derweil, dass die Friedenstruppe der Vereinten Nationen trotz mehrfachen Beschusses im Libanon bleibt. Im Gazastreifen griff die israelische Luftwaffe nach eigenen Angaben in der Nacht erneut eine Kommandozentrale der islamistischen Hamas an. Sie habe sich in einem Gebäude befunden, das früher als Krankenhaus gedient habe. Wie die palästinensische Gesundheitsbehörde mitteilte, starben bei dem Angriff mindestens 20 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2024 06:00 Uhr