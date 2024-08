Mehrere Länder appellieren an Iran

Washington: Die USA, Deutschland und weitere europäische Länder haben den Iran aufgerufen, Israel nicht mehr mit einem Angriff zu drohen. Am Abend veröffentlichten sie eine gemeinsame Erklärung. Darin heißt es, ein solcher Angriff würde ernste Konsequenzen für die Sicherheit in der Region haben. Außerdem forderten die fünf Staats- und Regierungschefs Israel und die Hamas auf, die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen wieder aufzunehmen und sich bald zu einigen. Es sei keine weitere Zeit zu verlieren. Bundeskanzler Scholz und auch der britische Premier Starmer hatten gestern mit Irans neuem Präsidenten Peseschkian telefoniert, um ihn zur Deeskalation aufzufordern. Der wiederum veröffentlichte am Abend eine Erklärung, in der er auf das Recht des Irans verwies, sich gegen Aggressoren zu verteidigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2024 06:00 Uhr