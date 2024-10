Mehr Gewalttaten gegen Obdachlose

Berlin: Die Zahl der Gewalttaten gegen Obdachlose ist deutlich gestiegen. So steht es in der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Hennig-Wellsow. Demnach registrierte die Polizei im vergangenen Jahr mehr als 2.100 Angriffe auf Obdachlose. Im Jahr 2018 waren es noch weniger als 1.600. Auch in Bayern haben heuer Angriffe auf Obdachlose für Empörung gesorgt. Im Mai starb in Immenstadt im Allgäu ein Mann, nachdem er von einem Jugendlichen verprügelt worden war. Im August schlugen zwei Männer einen Obdachlosen in Aschaffenburg zusammen.

