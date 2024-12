Mehr Geflüchtete finden Arbeit in Bayern

Nürnberg: Die Integration Geflüchteter in den bayerischen Arbeitsmarkt hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Seit Mai 2013 hat sich die Zahl der sozialversichungspflichtig Beschäftigten aus den acht wichtigsten Herkunftsländern mehr als versechsfacht, heißt es in einer Mitteilung der Regionaldirektion Bayern der Agentur für Arbeit. Demnach seien inzwischen knapp 84.000 Menschen aus Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien in Arbeit. Auch bei den ukrainischen Staatsangehörigen nehme die Entwicklung Fahrt auf. Nach Angaben der Arbeitsagentur verzeichnet Bayern hier den höchsten Wert aller Bundesländer. Währenddessen geht in Deutschland nach dem Sturz von Assad die Debatte über den Umgang mit geflüchteten Menschen aus Syrien weiter. Die Gewerkschaft Verdi warnte vor Rückführungen im großen Stil. Viele seien hier auf dem Arbeitsmarkt integriert und auch wichtig für uns, sagte Verdi-Chef Werneke.

