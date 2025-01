Mehr ausländische Fachkräfte bekommen ein Visum

Berlin: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland offenbar deutlich mehr Visa für Fachkräfte vergeben worden. Das berichtete die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf Regierungskreise. Konkret stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr demnach um zehn Prozent auf auf rund 174.000. Das wäre ein neuer Rekord. Bei den Zahlen handelt sich um eine vorläufige Hochrechnung. Dem Bericht zufolge steigt die Zahl der Visa für ausländische Fachkräfte seit einigen Jahren konstant. Zu den wichtigsten Herkunftsländern gehören demnach Serbien, Bosnien-Herzegowina sowie Indien und Kosovo. Das Institut der Deutschen Wirtschaft betonte allerdings, dass nicht alle, die ein Visum bekommen, dann auch tatsächlich in Deutschland arbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2025 12:00 Uhr